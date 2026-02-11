Vlahovic Juve rinnovo possibile? Questo fattore potrebbe essere decisivo Ecco di cosa si tratta

La Juve potrebbe convincere Vlahovic a restare. Secondo alcuni addetti ai lavori, il serbo non è ancora sicuro di andarsene. La presenza di Spalletti in panchina potrebbe fare la differenza e portare a un possibile rinnovo. La trattativa resta aperta e i tifosi attendono novità.

Vlahovic Juve, il serbo non è detto che lasci la Juve. Secondo Paganini la presenza di Spalletti potrebbe aprire al rinnovo. I dettagli. Il futuro della guida tecnica e quello del centravanti titolare sono due binari destinati a incrociarsi inevitabilmente nelle prossime strategie della Continassa. Il binomio Vlahovic Juve è tornato al centro del dibattito mediatico grazie all’intervento del giornalista Paolo Paganini, che ai microfoni di TMW Radio ha svelato retroscena significativi su come la gestione di Luciano Spalletti stia rimescolando le carte rispetto a un destino che sembrava ormai segnato verso l’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus rimane un tema centrale, mentre il Milan valuta le strategie più adeguate per un eventuale acquisto a parametro zero.

