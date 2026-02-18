Durante l'ultima puntata di Raw, Chris Jericho è stato protagonista di un episodio sorprendente, legato alla misteriosa cassa comparsa nel backstage. La presenza di questa scatola, di dimensioni imponenti e senza spiegazioni chiare, ha suscitato numerose speculazioni tra i tifosi. In alcuni scatti, si vede il wrestler avvicinarsi con attenzione all’oggetto, mentre i colleghi si chiedono cosa possa nascondere.

Il backstage di Raw è stato teatro di un episodio che ha catturato l’attenzione degli appassionati: una cassa di notevoli dimensioni è apparsa con un avvertimento chiaro, “Non aprire fino al 2-28”. L’episodio ha dato il via a una ondata di speculazioni tra i tifosi, tra proiezioni su un possibile ritorno di una figura di rilievo e l’interesse per le implicazioni contrattuali tra le realtà coinvolte. Le notizie emerse indicano che, al momento, l’oggetto resta non aperto e che la situazione rimane inquadrata all’interno della cornice della programmazione WWE. Secondo fonti di Fightful Select, la teoria di un ritorno imminente non trova riscontri concreti: l’interprete principale della voce non è coinvolto nel segmento in questione e l’artista rimane sotto contratto con la AEW. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Chris Jericho è nascosto nella misteriosa cassa apparsa a Raw?

