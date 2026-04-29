Scuole Fano | Magiotti salva confermate Jules Verne e Decio Raggi ma Fenile perde la prima

A Fano, nel quadro della pianificazione scolastica per l’anno 2026-2027, sono state confermate tre scuole mentre una classe non prenderà avvio. L’assessora ai Servizi educativi ha comunicato i dettagli dopo un confronto con gli uffici scolastici provinciali e regionali, annunciando che la scuola Fenile non avrà la prima classe, mentre Jules Verne e Decio Raggi rimangono confermate.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 29 aprile 2026 - Tre scuole confermate, una classe che non partirà. È il nuovo quadro della programmazione scolastica 2026-2027 comunicato dall’assessora ai Servizi educativi Loredana Maghernino dopo il confronto con gli uffici scolastici provinciali e regionali. Magiotti resta aperta. La notizia più attesa riguarda la scuola dell’infanzia Magiotti, al centro del dibattito delle ultime settimane. Il plesso resterà aperto e manterrà anche l’orario completo fino alle 16. «Ho appreso con grande soddisfazione che la scuola Magiotti non chiuderà – dichiara Maghernino –. È una vittoria per le comunità di Roncosambaccio, Carignano, Arzilla e Sant’Andrea in Villis, che vedono nella Magiotti il proprio polo educativo di riferimento».🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuole Fano: Magiotti salva, confermate Jules Verne e Decio Raggi ma Fenile perde la prima Notizie correlate Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte: diversi feritiRipercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi Incidente in via Decio... Leggi anche: Pronto il libro su Decio Raggi: domenica presentazione e festa Aggiornamenti e dibattiti Scuole d’infanzia a Fano, 630 euro in più per chi chiede l’orario prolungato. La giunta Serfilippi aumenta di 70 euro al mese la tariffa. L'ex assessore protestaFANO Nuovo onere per le famiglie deciso dall’amministrazione comunale per quanto riguarda un servizio a domanda individuale molto apprezzato dai giovani genitori impegnati in attività lavorative: ... corriereadriatico.it Fano, i bambini escono da scuola ma il bus della Scoppio non passa. L'amministrazione comunale: « È inaccettabile, disagi per le famiglie»FANO – La ditta Scoppio, incaricata del servio di scuolabus a Fano, oggi - 8 aprile - ha lasciato a piedi molti ragazzi che ... msn.com