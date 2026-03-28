Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte | diversi feriti

Sabato mattina alle 11:30, in via Decio Raggi, si è verificato un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’incidente. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ripercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi Incidente in via Decio Raggi con quattro auto coinvolte. E’ successo sabato mattina intorno alle 11,30. I Vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per prestare assistenza ai feriti coinvolti nel tamponamento multiplo e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area del sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito. Ripercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte: diversi feriti Articoli correlati Fipili, pauroso tamponamento a Firenze: tre feriti, sette auto coinvolteFIRENZE – Pauroso incidente stradale nella serata di oggi, 30 gennaio 2026, sulla Fipili. Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte, tre i feriti. Serata di rallentamentiScandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Contenuti e approfondimenti su Decio Raggi Forlì, incidente: tamponamento tra quattro auto in via Decio RaggiAlle 11.30 di questa mattina, sabato 28 marzo, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Decio Raggi a ... corriereromagna.it Incidente a Forlì, quattro auto coinvolte in Via Decio RaggiForlì – Alle ore 11:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì è intervenuta in Via Decio Raggi a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto quattro ... forli24ore.it