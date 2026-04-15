Pronto il libro su Decio Raggi | domenica presentazione e festa

È stato preparato un libro dedicato a Decio Raggi, con una presentazione in programma domenica. L’evento vedrà la partecipazione di alcune persone che condividono un legame con Raggi, tra chi vive ancora nel luogo e chi è arrivato da fuori dopo aver lasciato la zona. La giornata si svolgerà anche come una festa, con l’obiettivo di ricordare e celebrare la figura di Decio Raggi.

Tutti insieme ancora una volta nel nome di Decio Raggi. Ossia chi ci abita ancora (pochi.) e chi viene da vicino o lontano dopo una migrazione segnata da qualche sporadico ritorno. Quello di domenica alle 15,30 è uno di quelli. Savignano di Rigo, piccolo borgo dell’entroterra di Sogliano al Rubicone, torna a celebrare il primo decorato di medaglia d’oro della guerra del 1518 che qui era nato il 29 settembre 1884. L’anno scorso a luglio ricorreva il 110° anno della sua morte sul Podgora, il colle battuto dalla mitraglia degli austroungarici, memoria di tante giovani vite stroncate dalla guerra. Il 27 luglio 2025 la comunità di Savignano di Rigo si è riunita nella chiesa parrocchiale per una giornata dedicata al proprio eroe, tra testimonianze, lettere, ricordi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronto il libro su Decio Raggi: domenica presentazione e festa Tamponamento multiplo in via Decio Raggi con 4 auto coinvolte: diversi feritiRipercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi Incidente in via Decio... Roma: Raggi-Festa (M5s), 17 proposte su artisti strada in Municipio I e in ComuneNegli ultimi mesi, nel Municipio Roma I, è emerso un comitato di scopo che ha coinvolto alcuni rappresentanti dei residenti del centro e diversi...