Treviso | Studenti ambasciatori del dono e della solidarietà un progetto AIL forma i peer educator per il futuro

Treviso torna a mettere al centro la cultura del dono. Gli studenti si preparano a diventare “peer educator” per diffondere il valore della solidarietà tra i coetanei. Il progetto “Ogni dono è un nodo” coinvolge le scuole della provincia e mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di donare e aiutare gli altri. Un modo per far crescere una generazione più consapevole e solidale.

Treviso: “Ogni Dono è un Nodo” – La Solidarietà Studentesca Rilancia la Cultura del Dono. Il progetto “Ogni dono è un nodo”, promosso dall’AIL provinciale di Treviso, si ripresenta come un’iniziativa di significativa portata per la sensibilizzazione dei giovani alla cultura del dono e della solidarietà. L’edizione 2026, che ha preso ufficialmente il via questo sabato 7 febbraio, segna un’estensione del modello positivo sperimentato nel 2025 presso l’istituto “Da Vinci”, ampliando la sua influenza all’IIS Giorgi Fermi – sede IT Enrico Fermi. L’obiettivo primario, ben radicato nel tessuto sociale trevigiano, è quello di formare una nuova generazione di “peer educator”, capaci di trasmettere i valori del volontariato e della solidarietà ai propri coetanei, creando un circolo virtuoso di impegno civico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Treviso AIL

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Treviso AIL

Argomenti discussi: A Treviso riparte il progetto Ogni dono è un nodo per formare giovani ambasciatori del volontariato; Studenti pagano la gita scolastica a un compagno: Abbiamo preferito rinunciare a qualche pizza. Arriva l'invito in Regione: esempio di...

Treviso, scontro tra bus con studenti e un'auto: morto anziano alla guida del Suv, aveva patente sospesaGravissimo incidente questa mattina, mercoledì 29 ottobre, alle 7.30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito fuori strada dopo l'impatto con un suv. A ... ilmessaggero.it

Treviso, autobus di studenti si scontra con un’auto: morto il conducente, cinque ragazzi feritiQuesta mattina a Oderzo, in provincia di Treviso, un autobus Atvo con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato con un suv. L’impatto è avvenuto in via Maggiore, subito dopo una grande curva. blitzquotidiano.it

Scoperti a Treviso e Verona: nessuna spiegazione dagli studenti. Si torna a parlare di metal detector negli edifici facebook