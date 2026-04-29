Scuole d’élite a Napoli | quanto costa davvero formare la classe dirigente di domani

Da napolitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, alcune scuole d’élite richiedono pagamenti molto elevati per l’iscrizione e la frequenza, offrendo servizi e programmi esclusivi. Questi costi rappresentano una spesa significativa per le famiglie che desiderano garantire ai propri figli un’educazione di livello superiore. Mentre il sistema pubblico fatica a mantenere gli standard, queste istituzioni private continuano a investire risorse considerevoli per attirare studenti e formare le future figure di spicco.

Oltre il caos del traffico e la retorica della scuola pubblica in affanno, c’è una Napoli che investe cifre da capogiro per garantire ai propri figli un posto in prima fila nel mondo del lavoro. Non è solo una questione di istruzione, è una questione di appartenenza. L'offerta formativa d’élite.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Intervista a Paola Severino: «I nostri esperti per formare la classe dirigente africana»«Da oggi il Progetto Africa della Sna passa dalla fase di ideazione a quella di attuazione, dal sogno alla realtà».

Leggi anche: Quanto costa davvero vivere a Napoli oggi?

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Arcimboldo: ritratto di un uomo audace - Grandi Doc - Play RSI; Sinergia SGS-Divisione C5: futsal in 891 scuole con Valori in rete e maxi evento a Guastalla con le finali giovanili; 100 strade per unire 2026; Hsbc rivede i benefit per le scuole private dei banchieri di Hong Kong.

Tornano le scuole d'élite in Inghilterra. Obiettivo: far emergere le eccellenzeL’istruzione è un tema caldo che crea tensioni tra governo, partiti e sindacati non solo in Italia, ma anche in Inghilterra, dove continua l’acceso dibattito sui nuovi provvedimenti scolastici. Il ... ilfoglio.it

Casa, quando la scuola fa il prezzo: il nuovo asse del valore immobiliare. Il caso Opera a sud di MilanoLe scuole internazionali stanno modificando il mercato immobiliare italiano, creando nuovi poli residenziali d'élite. Negli USA, la qualità scolastica incide direttamente sul valore degli immobili, ... milanofinanza.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.