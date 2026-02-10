Intervista a Paola Severino | I nostri esperti per formare la classe dirigente africana

10 feb 2026

Paola Severino annuncia che il Progetto Africa della Sna passa dalla fase di ideazione a quella di attuazione. L’obiettivo è formare la classe dirigente africana con il supporto di esperti italiani. Dopo mesi di preparativi, ora si passa alla concreta realizzazione di un progetto che mira a rafforzare le competenze e le capacità di leadership nel continente africano.

«Da oggi il Progetto Africa della Sna passa dalla fase di ideazione a quella di attuazione, dal sogno alla realtà». È palpabile la soddisfazione espressa dalle parole di Paola Severino, presidente della Sna, che aprirà ufficialmente oggi a Caserta (nella prestigiosa sede della Scuola all’interno della Reggia vanvitelliana) la sessione operativa del progetto congiunto Italia-Africa che, nell’ ambito del Piano Mattei, è teso alla formazione di 1320 tra dirigenti e funzionari pubblici i quali, grazie al training e all’affiancamento di esperti italiani, costituiranno l’ossatura della classe dirigente di Etiopia, Costa d’Avorio, Kenya e Tunisia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

