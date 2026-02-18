A Napoli, i costi di vita sono aumentati rispetto agli anni passati, e questa realtà si riflette anche nelle spese quotidiane. Nel 2026, affitti, cibo e trasporti richiedono più soldi rispetto a prima, anche se la città resta più accessibile di altre metropoli italiane. Per esempio, le tariffe dei mezzi pubblici sono salite del 10% rispetto all’anno scorso, influenzando il budget di chi vive qui.

"> Affitti, spesa, trasporti: la guida 2026. Vivere a Napoli nel 2026 costa più di ieri, ma meno rispetto a molte grandi città italiane. Il problema non è solo “quanto si spende”, ma quanto pesa rispetto agli stipendi medi. Abbiamo analizzato affitti, spesa alimentare, trasporti e costi quotidiani per capire cosa significa davvero vivere oggi sotto il Vesuvio. Affitti: il vero nodo. Negli ultimi 5 anni il mercato immobiliare è cambiato radicalmente, spinto da turismo, affitti brevi e domanda universitaria. Centro storico e Quartieri Spagnoli. Monolocale: 700–1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quanto costa davvero vivere a Napoli oggi?

Vi porto con lo 'schiattamorto' al cimitero: ecco quanto costa (davvero) un funerale a NapoliAndiamo al cimitero di Napoli, dove i costi di un funerale sono più alti di quanto si possa pensare.

Napoli, stipendi più bassi e aumenti record - cosa costa di più e quanto serve per vivere "comodamente"Napoli e la sua area metropolitana presentano stipendi tra i più bassi d’Italia, circa il 75% rispetto al Centro-Nord.

Vivere a Napoli è bellissimo. #perte #neiperte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.