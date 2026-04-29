Scuole aperte fino a sera a Napoli Est la preside di un istituto a Ponticelli dice sì ma con risorse e progetti strutturali

A Napoli Est alcune scuole resteranno aperte fino a sera, con l’obiettivo di offrire un’alternativa alle strade dei quartieri più difficili. La preside di un istituto di Ponticelli ha affermato che questa iniziativa può funzionare, ma solo se accompagnata da risorse adeguate e progetti strutturali. La proposta ha suscitato interesse tra gli operatori locali, che lavorano con i giovani in queste zone.

L’idea di tenere le scuole aperte anche nel pomeriggio per sottrarre i ragazzi alla strada fa breccia nel cuore di chi opera quotidianamente nei quartieri più difficili della città. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuole aperte fino a sera a Napoli Est: il nuovo progetto per la sicurezza dei ragazziLe istituzioni uniscono le forze per garantire spazi educativi sicuri ai giovani partenopei. Napoli: scuole aperte fino a sera per proteggere i giovani? Cosa sapere Il prefetto Michele di Bari propone scuole aperte fino a sera a Ponticelli, Barra e San Giovanni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuole aperte fino a sera a Napoli est: il prefetto lancia il progetto per sottrarre i ragazzi alla strada; Scuole aperte fino a sera a Napoli Est: il nuovo progetto per la sicurezza dei ragazzi; Napoli Est, la prefettura: Scuole aperte di sera, alternativa all’illegalità; Il prefetto di Napoli: Scuole aperte fino a sera in zona orientale per evitare che i ragazzi frequentino la strada. Scuole aperte fino a sera a Napoli est: il prefetto lancia il progetto per sottrarre i ragazzi alla stradaScuole aperte nel pomeriggio e fino a sera, come presidio educativo e sociale nei quartieri più difficili della periferia orientale di Napoli. È la proposta lanciata dal prefetto Michele di Bari nel c ... tecnicadellascuola.it Preside Ponticelli: «Ok scuole aperte fino a sera, ma servono progetti e risorse»«Ero presente ieri all'incontro con il Prefetto di Napoli, dico ovviamente sì alle scuole aperte di pomeriggio, ma in che modo lo facciamo? Serve una cornice formalizzata, servono risorse, serve un pr ... ilroma.net La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata una replica - facebook.com facebook