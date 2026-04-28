Scuole aperte fino a sera a Napoli Est | il nuovo progetto per la sicurezza dei ragazzi

A Napoli Est, le scuole rimarranno aperte fino a sera grazie a un nuovo progetto volto a rafforzare la sicurezza degli studenti. Le autorità locali hanno deciso di estendere gli orari di apertura degli istituti scolastici per offrire ambienti più protetti e accessibili ai giovani. Questa iniziativa coinvolge diverse istituzioni pubbliche e associazioni, che collaborano per garantire servizi e attività extra-scolastiche in orari prolungati.

Le istituzioni uniscono le forze per garantire spazi educativi sicuri ai giovani partenopei. Secondo quanto diffuso dall'agenzia di stampa ANSA, prende vita un piano mirato a prolungare l'orario di apertura degli edifici scolastici, coinvolgendo in particolare i rioni di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Napoli Est, anziano spara per far andar via dei ragazzi: denunciato dai CarabinieriSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Regione Campania,... Perugia, al via il progetto “Scuole aperte”: attività extra per combattere la povertà educativa. I dettagliAl via a Perugia “Scuole aperte”: attività extrascolastiche gratuite in quattro istituti comprensivi per contrastare la povertà educativa. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'; Tutto pronto per il supertram del mare fino a Napoli Est. Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Ted ... ansa.it