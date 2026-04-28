Napoli | scuole aperte fino a sera per proteggere i giovani

Il prefetto di Napoli ha annunciato l’intenzione di mantenere le scuole aperte fino a sera in alcune zone della città, tra cui Ponticelli, Barra e San Giovanni. La decisione riguarda principalmente le scuole di queste aree, con l’obiettivo di offrire un supporto in più ai giovani e alle loro famiglie. La proposta è stata comunicata in un incontro con le autorità locali e le istituzioni scolastiche.

? Cosa sapere Il prefetto Michele di Bari propone scuole aperte fino a sera a Ponticelli, Barra e San Giovanni.. L'estensione dell'orario mira a prevenire rischi per i giovani nei quartieri dell'area orientale.. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presentato un piano sperimentale per estendere l’orario scolastico fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi presso la chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes. L'iniziativa mira a garantire che gli studenti rimangano all'interno delle strutture didattiche anche nelle ore pomeridiane, evitando che la fine delle lezioni tradizionali li spinga a frequentare le strade in momenti della giornata potenzialmente delicati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: scuole aperte fino a sera per proteggere i giovani The Fall of the Dedalus Family | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 2(Audiobook) Notizie correlate Prefetto di Napoli: “Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada”Un progetto per tenere gli studenti a scuola più a lungo, affiancando alle attività didattiche anche iniziative extrascolastiche fino alle ore serali. Scuole aperte fino a sera a Napoli Est: il nuovo progetto per la sicurezza dei ragazziLe istituzioni uniscono le forze per garantire spazi educativi sicuri ai giovani partenopei. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'; Tre scuole di Napoli diventano palcoscenico: si chiude il progetto ImprovvisAzioni a cura di Culturadice; Concorso ABC Napoli Acquedotto da 57 posti: Addetti Front Office hanno già superato la preselezione e accedono direttamente al colloquio; Federica Nargi a Napoli prova la limonata a cosce aperte: il video è esilarante. Il prefetto di Napoli : Scuole aperte fino a sera contro le insidie della criminalità.A Napoli Est un comitato per l'ordine pubblico su minori e ruolo delle scuole con il sindaco Manfredi, la direttrice dell'Ufficio Scolastico regionale, Monica Matano, forze dell'ordine, parroci e volo ... rainews.it Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Ted ... ansa.it NAPOLI, SEGNALATA AGGRESSIONE A PIAZZA CARLO III: GIOVANE STUDENTE VITTIMA DI UNA BABY GANG. BORRELLI: "SITUAZIONE ALLARMANTE, SERVONO TELECAMERE E CONTROLLI" E ‘giunta al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli la - facebook.com facebook Torna Comicon Napoli con 480 ospiti, anche nel segno dello Spazio e della Pace. Dal 30 aprile fumetto, cinema, videogame. In mostra un gioco ambientato a Gaza #ANSA x.com