Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona è risultato la prima scuola nelle Marche per numero di certificazioni Cambridge

Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona ha ottenuto il maggior numero di certificazioni Cambridge tra le scuole della regione. Questo risultato deriva dalla forte attenzione degli insegnanti alle prove internazionali di inglese, che coinvolgono ogni anno un’ampia parte degli studenti. La scuola ha investito risorse e tempo per preparare gli alunni a questi esami, raggiungendo così un record regionale. La certificazione rappresenta un riconoscimento importante per l’istituto e i suoi studenti.

. I risultati sono stati presentati in un convegno a Pesaro, svoltosi nei giorni scorsi. Nell'anno scolastico 2024-2025, gli studenti e le studentesse del Galilei hanno superato.