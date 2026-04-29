In Italia, la maggior parte degli insegnanti è costituita da donne di età superiore ai 45 anni che hanno affrontato un percorso professionale lungo prima di accedere ai ruoli. Un'assemblea sindacale ha proposto di estendere maggiori tutele anche ai giovani insegnanti, sottolineando la necessità di un intervento per favorire l'ingresso e la stabilizzazione di nuove leve nel settore scolastico. La questione riguarda principalmente le condizioni di lavoro e le prospettive di inserimento nel sistema formativo.

Roma, 29 apr. (AdnkronosLabitalia) - Insegnare in Italia? È per lavoratrici mature. Già, perché l'80% è donna e over 45 prima di entrare nei ruoli, ma il cursus honorum è lungo. Si inizia a insegnare come precaria a 30 anni, qualcuna anche prima e dopo anni e anni di supplentite si entra di ruolo, spesso senza essersi mai interrogati sul proprio cedolino e sul proprio contratto di lavoro. Quasi sempre si ignora la normativa europea, ci si disinteressa di quella contrattuale pur coltivando da esperta la propria disciplina. Secondo il giovane e rappresentativo sindacato Anief è un paradosso tutto italiano: si parte dalla mortificazione dei diritti e non dalla valorizzazione di chi chiama in cattedra da precario prima dell'agognato ruolo, salvo poi negare il diritto alla famiglia coi trasferimenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, Anief 'apre' a giovani insegnanti: dare più tutele

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