DSGA ruolo strategico nella governance scolastica | il riconoscimento del Ministro Anief | Ora stipendi adeguati più organici e maggiori tutele

Il ruolo del DSGA è al centro di un dibattito acceso. Durante un seminario a Napoli, Anief ha evidenziato la necessità di stipendi più alti, più posti disponibili e tutele più forti. Il ministro Giuseppe Valditara ha riconosciuto ufficialmente l’importanza di questa figura nella gestione delle scuole italiane, aprendo la strada a possibili migliorie nelle condizioni di lavoro.

Il ruolo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stato al centro dei seminari promossi da ANIEF a Napoli, con un riconoscimento esplicito da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su DSGA Ruolo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su DSGA Ruolo

Argomenti discussi: Inclusione scolastica e alunni con disabilità: responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporanea; La nuova governance amministrativa nell'ecosistema digitale della Scuola: sincronia tra ANAC, SIOPE+ e PCC; Giuseppe D’Aprile: Firma del nuovo contratto entro il 2026, tempi rapidi, arretrati e aumenti previsti. Tre domande a ...; Riforma 2026 degli Istituti Tecnici: meno ore di Italiano in V superiore e Scienze sperimentali come disciplina unitaria. La preoccupazione del CSPI.

Dsga e governance scolastica: da Anief e Condir un segnale politico forte e concretoDSGA e governance scolastica: da ANIEF e Condir arriva un segnale politico e sindacale forte e concreto. Si è svolto infatti oggi l’incontro nazionale promosso da ANEIF e guidato dal ... teleborsa.it

Management della scuola: il DSGA: il master di eCampus da 60cfu interamente online, un percorso strutturato per consolidare competenze giuridico amministrative e gestionaliL’Università degli Studi eCampus propone il Master universitario Management della scuola: il DSGA, un percorso formativo creato per chi desidera sviluppare competenze giuridico-amministrative e mana ... orizzontescuola.it

LEGGETE LA POSIZIONE DI ANIEF CHE SINTETIZZO: Anche secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief “è importante che il ministro Giuseppe Valditara abbia trovato ulteriori risorse per 270 milioni di euro (38% di risorse in più), assegnate all - facebook.com facebook