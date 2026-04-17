Gruppo Mobilità intercompartimentale docenti | no tagli agli organici negli Istituti Tecnici

Il Gruppo Mobilità intercompartimentale dei docenti, composto da oltre 11.000 insegnanti, ha espresso la propria contrarietà a eventuali riduzioni degli organici negli istituti tecnici. La posizione è stata comunicata in una nota ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di mantenere i posti di lavoro e l’offerta formativa in queste scuole. La questione dei tagli agli organici è al centro delle discussioni nel settore dell’istruzione.