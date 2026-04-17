Gruppo Mobilità intercompartimentale docenti | no tagli agli organici negli Istituti Tecnici
Il Gruppo Mobilità intercompartimentale dei docenti, composto da oltre 11.000 insegnanti, ha espresso la propria contrarietà a eventuali riduzioni degli organici negli istituti tecnici. La posizione è stata comunicata in una nota ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di mantenere i posti di lavoro e l’offerta formativa in queste scuole. La questione dei tagli agli organici è al centro delle discussioni nel settore dell’istruzione.
Il Gruppo Mobilità intercompartimentale dei docenti, composto da oltre 11.000 insegnanti, si dichiara contrario ad eventuali tagli degli organici negli istituti tecnici. Questi costituirebbero degli esuberi, una drammatica perdita di posti di lavoro per i colleghi precari e un aggravio delle condizioni lavorative del personale di ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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