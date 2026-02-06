Scrittori al cinema grandi film introdotti da grandi autori | la nuova rassegna all' Arena

Questa settimana a Modena parte una nuova rassegna che unisce letteratura e cinema. Quattro scrittori si raccontano, parlano del loro lavoro e presentano alcuni grandi film, offrendo al pubblico un punto di vista diverso sulle pellicole. L’evento si svolge all’Arena e promette di portare in sala un confronto diretto tra autori e spettatori.

Quattro scrittori che parlano del proprio lavoro e introducono altrettanti film, condividendo con il pubblico uno sguardo critico sulle pellicole presentate: è questa la formula inedita della rassegna "Scrittori al cinema", che debutta lunedì 9 febbraio allo spazio culturale Arena di Modena

