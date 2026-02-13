Fiuggi maxi sequestro di droga | in casa oltre 2 chili di hashish e cocaina Arrestato 40enne

A Fiuggi, i Carabinieri hanno scoperto oltre due chili di hashish e cocaina in casa di un uomo di 40 anni, interrompendo così un traffico illecito nel cuore della città termale. L’arresto nasce dall’operazione che ha portato alla scoperta di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute al dettaglio. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la droga, contribuendo a ridurre il rischio di consumo tra i giovani locali.

Duro colpo allo spaccio nella città termale. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di firma ma continuava a gestire un traffico importante I Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno assestato un duro colpo al mercato dello spaccio nella città termale, togliendo dalla strada un ingente quantitativo di droga destinato alla piazza locale. L'operazione si è conclusa con l'arresto di un 40enne del posto, figura già nota alle forze dell'ordine. L'attività investigativa si è concentrata sull'uomo poiché, nonostante fosse già gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati di droga, i militari sospettavano che non avesse mai interrotto i suoi traffici illeciti.