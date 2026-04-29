Il governo ha annunciato un nuovo taglio delle accise sul gasolio, con il premier che non esclude nessuna possibilità. La Commissione europea ha chiarito che l’Italia non ha richiesto deroghe, mentre domani il decreto fiscale sarà presentato in Parlamento. La decisione arriva in un momento di attenzione sulle misure fiscali e sulle politiche energetiche del paese.

Rispondendo a una domanda sul tema, in vista della stesura della risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica (Dfp), che verrà votata domani in aula, il presidente del Consiglio spiega cosa ha in mente il governo: «Penso che non dobbiamo escludere nessuna opzione», argomenta la Meloni, «ma anche che dobbiamo ricordarci che l’anno scorso il Parlamento aveva già autorizzato il governo alla possibilità di una flessibilità sui conti per le spese di Difesa e sicurezza, pari allo 0,15% del Pil, ovvero 3,7 miliardi. Chiaramente il tema energetico rientra tra le spese di Difesa e sicurezza. Quindi una delle opzioni che stiamo considerando è lavorare su quello che è stato già autorizzato dal Parlamento, modificando almeno in parte le priorità alle quali ci si rivolge con quei provvedimenti.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scostamento, Meloni si tiene le mani libere e taglia di nuovo le accise sul gasolio

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