Il Portogallo riduce le accise sul gasolio la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi dei carburanti | come si muove l’Europa

In Europa, il Portogallo ha deciso di ridurre le accise sul gasolio, mentre la Francia ha annunciato controlli più severi sui carburanti e l’Ungheria ha deciso di abbassare i prezzi al dettaglio. Per quanto riguarda l’Italia, i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il governo stanno lavorando per adattare le politiche nazionali alle nuove direttive.

Con la corsa del greggio e la strategia finale dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran che appare sempre più sfuggente, il livello di allerta è alto. L' impennata dei prezzi dei carburanti, il rialzo del petrolio a seguito delle limitazioni all'approvvigionamento energetico globale dovuto al conflitto in Medio Oriente, è in questo momento il dossier principale. «Il rischio economico è di nuovo la fiammata provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia e sarebbe grave pensare che la soluzione possa passare per una stretta monetaria», ha sottolineato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto nelle ultime ore al G7 Finanze.