Il governo taglia le accise oggi giù benzina e gasolio

Il governo ha deciso di abbassare le accise su benzina e gasolio con un decreto straordinario approvato in serata. La misura prevede uno sconto immediato di 25 centesimi per i prossimi venti giorni, eliminando i palliativi precedenti. La decisione mira a ridurre i costi dei carburanti per i consumatori e viene adottata senza ulteriori interventi temporanei.

Cdm straordinario in serata leva di mezzo i palliativi: subito -25 centesimi alla pompa per i prossimi 20 giorni. Salvini incontra i petrolieri e guida il pressing, Meloni sblocca anche il credito d’imposta per i trasportatori. Giorgia batte un colpo, e lo fa prima del referendum, come avevamo suggerito, sommessamente, noi della Verità. Di fronte alla crescita vertiginosa dei prezzi dei carburanti, conseguenza della guerra in Medio oriente, il consiglio dei ministri ieri sera ha deciso un intervento drastico: taglio delle accise su diesel e benzina per 25 centesimi al litro. Un intervento che, per 20 giorni, darà un sostanzioso aiuto alle famiglie e agli imprenditori, alle prese con un aumento dei prezzi che alla fine del mese si sarebbe tradotto, senza l’intervento del governo, in un vero e proprio salasso. 🔗 Leggi su Laverita.info

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