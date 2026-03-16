Il viceministro degli Affari Esteri, appartenente a Fratelli d’Italia, ha incontrato circa un mese fa l’ambasciatore russo in Italia. La notizia ha scatenato le richieste di chiarimenti da parte delle opposizioni, che chiedono spiegazioni sul contenuto dell’incontro. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico, con le opposizioni che chiedono trasparenza sulle ragioni di questa riunione.

Il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, un mese fa circa, ha incontrato l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov. A dare la notizia è stato il Corriere della Sera che ha riferito anche dell’irritazione della premier Giorgia Meloni per un faccia a faccia avvenuto a sua insaputa. “Non è un’anomalia un incontro del genere, se abbiamo un ambasciatore accreditato e chiede di parlare ci parliamo e in genere per prassi con l’ambasciatore ci parla il viceministro. Certo che la Farnesina sapeva, loro hanno chiesto un incontro, io ho informato e sono stato autorizzato all’incontro, a inizio febbraio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Incontrò l’ambasciatore russo, scoppia il caso Cirielli: le opposizioni chiedono chiarimenti

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