Nella casa circondariale di Poggioreale sono stati rinvenuti un coltello e un microfono, aumentando le preoccupazioni riguardo alla sicurezza all’interno della struttura. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine effettuati dalle guardie penitenziarie, che hanno trovato gli oggetti nascosti in un reparto del carcere. L’episodio ha portato a un rafforzamento dei controlli e a verifiche più stringenti per prevenire ulteriori situazioni simili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Una nuova emergenza sicurezza si registra nella Casa circondariale di Poggioreale, dove, nella mattinata odierna, è stata effettuata una perquisizione straordinaria dal personale della Polizia Penitenziaria. Durante l’operazione, sono stati scoperti un microtelefono e un coltello all’interno di uno dei reparti detentivi. La segnalazione è stata comunicata dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), il quale esprime profonda preoccupazione per l’inserimento illecito di oggetti vietati e pericolosi. Nel comunicato, il Sappe sottolinea come gli eventi recenti rappresentino una grave minaccia non solo per la sicurezza degli operatori, ma per l’intera struttura penitenziaria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scoperto coltello e microfono in carcere: cresce l’allerta per la sicurezza.

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