Colpisce il partner con un coltello dopo la lite | donna in carcere

Una donna di 36 anni è stata arrestata e portata in carcere dopo aver ferito con un coltello il proprio partner durante una lite avvenuta venerdì sera. L’episodio si è verificato in un’abitazione della zona interessata, e la ricostruzione dei fatti è stata fornita dai giornalisti di un quotidiano locale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato la donna subito dopo l’accaduto.

Donna di 36 anni finisce in carcere dopo avere accoltellato il proprio partner. Il grave fatto di cronaca è accaduto nella serata di venerdì, come ricostruito dai colleghi de Il Giorno. I soccorsi sono scattati intorno alle 21.30, a seguito di una violenta lite in casa tra compagni. Secondo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Donna condannata per omicidio volontario dopo aver colpito il compagno con un coltello durante una lite domestica Ferisce il marito con un coltello dopo l'ennesima lite, denunciati entrambiIl dramma in un’abitazione del centro di Gravellona Toce: lui rientra ubriaco e la minaccia, lei reagisce colpendolo al fianco. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Blitz all’alba nel bar: colpisce l’ex e il suo attuale fidanzato con una pistola, arrestato; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento; La disinformazione della Russia colpisce ancora: Ecco il piano per far fuori Viktor Orbán; Celiachia, baciare il partner che ha mangiato glutine è pericoloso?. Colpisce il partner con un coltello dopo la lite: donna in carcereL'aggressione al termine di un violento diverbio a Dolzago. L'uomo, 44 anni, ricoverato in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri ... leccotoday.it L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime colpisce anche il settore dell'artigianato - facebook.com facebook Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un video x.com