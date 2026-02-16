Fake news e AI | imprese italiane in allerta per la tutela della reputazione online Cresce la sfida comunicativa

Le imprese italiane si preoccupano sempre di più per le fake news e l’intelligenza artificiale, che minacciano la loro reputazione online. Recentemente, molte aziende hanno riscontrato un aumento di contenuti falsi che circolano sui social, creando confusione tra i clienti e danneggiando l’immagine aziendale. Per esempio, alcune imprese hanno dovuto intervenire rapidamente per chiarire notizie false che si diffondevano sui loro prodotti. Questa situazione ha spinto molte realtà a rafforzare le strategie di comunicazione digitale e a monitorare più attentamente le notizie che riguardano il loro marchio.

Fake News, AI e Reputazione a Rischio: Come le Imprese Italiane Affrontano la Nuova Sfida della Comunicazione. La comunicazione delle aziende italiane è sotto assedio. Una ricerca di AstraRicerche, presentata il 16 febbraio 2026, rivela una crescente preoccupazione per la diffusione di notizie false e informazioni distorte, con un impatto diretto sulla fiducia dei consumatori e sulla stabilità delle aziende. Il settore delle relazioni pubbliche si trova a dover navigare in un contesto informativo sempre più complesso e imprevedibile. La Fragilità della Narrazione nell’Era Digitale. Il panorama delle relazioni esterne è profondamente mutato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avvertito oggi sul rischio di fake news e manipolazioni online che circolano in vista del referendum sulla giustizia.

Urso ha diffuso una falsa informazione sul referendum, sostenendo che il sì aiuterebbe le imprese e renderebbe la giustizia più rapida, ma le sue affermazioni non corrispondono alla realtà e non chiariscono i dubbi sollevati dai cittadini.

