Scontro tra UE e Meta sul controllo dell’età su Facebook e Instagram

La Commissione europea ha condotto un’indagine che ha portato alla conclusione che i sistemi di verifica dell’età di Facebook e Instagram, entrambe di proprietà di Meta, non sono considerati sufficienti per rispettare le norme del Digital Services Act. La decisione si basa su un’analisi preliminare condotta dall’ente regolatore, che ha riscontrato delle criticità nel controllo dell’età degli utenti sulle piattaforme. Il tema ha portato a uno scontro tra le autorità europee e la multinazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine europea: sistemi di verifica considerati insufficienti. La Commissione europea ha stabilito in via preliminare che Instagram e Facebook, piattaforme di proprietà di Meta, non rispettano pienamente il Digital Services Act (Dsa). In particolare, le due piattaforme non avrebbero adottato misure adeguate per identificare, valutare e ridurre i rischi legati all’accesso dei minori sotto i 13 anni. Sebbene Meta abbia fissato a 13 anni l’età minima per utilizzare i propri servizi, le misure attualmente in vigore risultano inefficaci nel far rispettare questa regola, secondo Bruxelles. Se queste violazioni dovessero essere confermate, Meta rischierebbe sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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