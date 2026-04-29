Scontro tra tir sulla Tangenziale di Bari | caos e code allo Stanic

Mercoledì 29 aprile si è verificato uno scontro tra due tir sulla Tangenziale di Bari, all’uscita 7. L’incidente ha causato il ferimento di uno dei conducenti e ha provocato lunghe code che hanno bloccato la viabilità verso lo Stanic. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La circolazione è rimasta rallentata per diverso tempo.

? Cosa sapere Scontro tra due tir sulla Tangenziale di Bari all'uscita 7 mercoledì 29 aprile.. Un conducente ferito e forti code verso lo Stanic bloccano la viabilità.. Un violento impatto tra due mezzi pesanti ha bloccato la Tangenziale di Bari all’alba di questo mercoledì 29 aprile, provocando il ferimento di un conducente e una colonna di veicoli in direzione sud presso l’uscita 7 verso lo Stanic. Il sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino quando, a causa di un contatto avvenuto durante una manovra di sorpasso, uno dei camion ha perso la traiettoria finendo contro il muretto di cemento del jersey. La resistenza della doppia barriera centrale ha impedito che il mezzo sbandato invadesse la corsia opposta, evitando conseguenze ancora più drammatiche per gli altri automobilisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra tir sulla Tangenziale di Bari: caos e code allo Stanic Notizie correlate Incidente all'alba sulla Tangenziale di Bari, scontro tra tir: traffico paralizzato e chilometri di codaPesanti disagi alla circolazione sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, per un incidente avvenuto all'alba all’altezza dell’uscita 7 per il... Paura sull'A16, tir perde rimorchio in marcia: caos e code tra Avellino e BariMomenti di panico nel pomeriggio sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi del casello di Avellino Est, lungo la carreggiata in direzione Bari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente all'alba sulla Tangenziale di Bari, scontro tra tir: traffico paralizzato e chilometri di coda; Tir si ribalta sulla tangenziale di Bari, traffico bloccato per alcune ore; Incidente sulla tangenziale di Bari, scontro tra due mezzi pesanti: circolazione in tilt; Bari, tir fuori strada finisce sul guard rail: incidente sulla tangenziale. Incidente sulla tangenziale di Bari, furgone contro il guardrailIncidente sulla tangenziale di Bari: furgone contro il guardrail dopo lo scontro con un bilico. Traffico bloccato per ore. pugliapress.org Tir si ribalta sulla tangenziale di Bari, traffico bloccato per alcune oreL'incidente all'altezza dell'uscita 7 per il quartiere Stanic. Il mezzo, che viaggiava in direzione sud, si è incastrato sui new jersey che separano le due carreggiate ... rainews.it CRONACA - TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE DI BARI: TRAFFICO IN TILT PER ORE Un violento scontro tra due mezzi pesanti ha messo in ginocchio la viabilità barese durante le prime ore di oggi, verificandosi sulla tangenziale in direzione sud - facebook.com facebook