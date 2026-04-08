Paura sull' A16 tir perde rimorchio in marcia | caos e code tra Avellino e Bari

Nel pomeriggio sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, vicino al casello di Avellino Est, si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir. Il veicolo ha perso il rimorchio mentre era in marcia, causando disagi e lunghe code tra Avellino e Bari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Nessuna informazione è stata resa nota sui feriti o sulle cause dell’accaduto.

Momenti di panico nel pomeriggio sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi del casello di Avellino Est, lungo la carreggiata in direzione Bari. Un autoarticolato ha perso il rimorchio mentre era in marcia, scatenando una serie di frenate di emergenza e manovre d'emergenza da parte degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Tir cisterna con sostanze pericolose perde rimorchio sull’autostrada, incidente a ExillesUn tir cisterna, in viaggio sull’autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus, ha perso il rimorchio nella galleria Cels a Exilles, nel comune di Susa,... Smottamento sull'A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Avellino OvestUno smottamento ha interessato la mattina di oggi l’autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto compreso tra Avellino Est e Avellino Ovest, al km 46, in... Vallata: paura sull'autostrada A16, tir distrutto da un incendioTir in fiamme durante la marcia lungo l'autostrada A16. Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione ... ilmattino.it Paura a Cerignola, spari in autostrada per assaltare tir carico di carne: autista picchiato e sequestratoPaura sull’A16 all’altezza di Cerignola dove la scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato: sarebbero stati esplosi alcuni colpi di ... fanpage.it