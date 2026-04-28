Incidente all' alba sulla Tangenziale di Bari scontro tra tir | traffico paralizzato e chilometri di coda

Questa mattina, all’alba, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, all’altezza dell’uscita 7 per il quartiere Stanic. Lo scontro ha coinvolto due tir, causando l’interruzione temporanea della viabilità e formando lunghe code sulla strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Pesanti disagi alla circolazione sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, per un incidente avvenuto all'alba all’altezza dell’uscita 7 per il quartiere Stanic.Coinvolti due mezzi pesanti: dopo un contatto avvenuto in fase di sorpasso, uno dei conducenti avrebbe perso il controllo del veicolo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bari: incidente in tangenziale, chilometri di coda per ore Scontro tir-furgone Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 chilometri di coda, traffico paralizzato Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente all'alba sulla Tangenziale di Bari, scontro tra tir: traffico paralizzato e chilometri di coda; Incidente sulla tangenziale di Bari, scontro tra due mezzi pesanti: circolazione in tilt | Il video; Scontro tra mezzi pesanti all’alba, tangenziale nel caos per ore; Bari, incidente in tangenziale: tir sfonda guardrail. Grave incidente in tangenziale ad Asti, tratto chiuso verso Alba [FOTO]Incidente questa mattina lungo la tangenziale di Asti, nel tratto compreso tra corso Alessandria e corso Savona. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata in direzione Alba è stata ... targatocn.it Un grave incidente stradale si è verificato nel primissimo pomeriggio di sabato 18 aprile sul ponte che collega la tangenziale di Bari al quartiere San Paolo, in viale Europa. Per... Leggi l'articolo - facebook.com facebook