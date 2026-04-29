Scontro Rossi-Oppini | L’Inter non c’entra siete ossessionati da Calciopoli Ti sbagli dopo la Serie B vinti 20 trofei Qui c’è qualcosa che emergerà perché…

Lo scorso lunedì, nel programma “Il Processo al 90°” trasmesso su Rai Due, si è parlato principalmente del caso relativo al designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha suscitato molte discussioni. Durante la puntata, sono stati affrontati anche i commenti tra alcuni protagonisti riguardo alle tensioni tra i dirigenti e le accuse di ossessioni legate a vicende passate come Calciopoli. La discussione si è concentrata su vari aspetti della gestione arbitrale e sulle reazioni dei protagonisti coinvolti.

Lunedì scorso durante il programma “Il Processo al 90°” in onda su Rai Due, l’argomento principale è stato il caso del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che da sabato scorso sta facendo discutere tantissimo. A riguardo c’è stato una forte discussione tra l’interista Gian Luca Rossi e lo juventino Francesco Oppini, che si sono alcune lanciate . L'articolo Scontro Rossi-Oppini: “L’Inter non c’entra, siete ossessionati da Calciopoli. Ti sbagli, dopo la Serie B vinti 20 trofei. Qui c’è qualcosa che emergerà perché.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Prima pagina Tuttosport: “Ricordatevi che siete la Juve. Figuraccia Inter, vanno in fumo 20 milioni”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Alessandro Nesta, 50 anni da leggenda: i 5 trofei più iconici vinti con la maglia del MilanEleganza, leadership e senso della posizione: Alessandro Nesta ha rappresentato per anni l’essenza stessa del difensore perfetto.