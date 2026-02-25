Prima pagina Tuttosport | Ricordatevi che siete la Juve Figuraccia Inter vanno in fumo 20 milioni

La prima pagina di Tuttosport segnala che la Juve si ritrova in difficoltà dopo una sconfitta last-minute, che ha causato la perdita di 20 milioni di entrate. La squadra ha subito un risultato negativo che ha compromesso le aspettative di guadagno legate alla qualificazione europea. La notizia mette in evidenza come una singola partita possa influenzare pesantemente il bilancio del club. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle prossime partite.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ricorda come stasera, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti, per superare i playoff della Champions League 2025-2026, debba rimontare tre gol (2-5 la sconfitta dell'andata) ai turchi del Galatasaray. Si avvicina il rinnovo di Dušan Vlahovic (contratto con stipendio alla Kenan Yildiz), mentre Victor Osimhen 'flirta' con la 'Vecchia Signora'.