In una valle, la nostra, che è essa stessa "terra di confine", un invito a uscire dai confini mentali, professionali, geografici o culturali come scelta consapevole. Dopo "L’essenziale" del 2025, il tema scelto è "Sconfinare". Lo scorso anno, 100 biglietti "polverizzati" in 10 ore soltanto. Medesimo copione quest’anno che a disposizione, per il secondo TEDxSondrio il prossimo 9 maggio al Teatro Sociale, ce n’erano ben 600. Ebbene, tutti venduti a due mesi dall’appuntamento e prima ancora della presentazione completa di programma e speaker che si è tenuta ieri a palazzo Muzio. "In un tempo che spesso spinge a restare dentro schemi definiti,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sconfinare“ con TEDxSondrio. Tutto esaurito e c’è Van De Sfroos

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