tutto esaurito per davide van de sfroos

Davide Van De Sfroos ha riempito i suoi concerti in Brianza, portando il pubblico in festa. La causa è il suo stile unico, che mescola musica tradizionale e moderna, e l’ultima tournée ne conferma il successo. Questa volta, il cantautore sarà accompagnato da una piccola orchestra, pronta a reinterpretare le sue canzoni più celebri con un’atmosfera nuova e coinvolgente.

Arriverà in Brianza accompagnato da una piccola orchestra, per due concerti in cui rileggerà le sue canzoni storiche e più amate dal pubblico con una veste inedita e molto suggestiva. Doppia tappa brianzola domani e poi a inizio marzo per il cantautore e scrittore laghée Davide Van De Sfroos: due date già sold out, la prima domani alle 21 sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno, la seconda il 10 marzo ad Arcore, al Cinema Teatro Nuovo di via San Gregorio. Un tutto esaurito che racconta dell'affetto e del successo inesausto che l'artista comasco, ma monzese di nascita, continua a mietere sul territorio.