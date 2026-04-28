TEDxSondrio e il coraggio di Sconfinare

Da sondriotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 9 maggio 2026, il Teatro Sociale di Sondrio ospiterà un evento dedicato alla condivisione di idee e prospettive diverse. Organizzato nell’ambito di un progetto indipendente, il TEDxSondrio intende promuovere un momento di confronto e riflessione tra i partecipanti. La giornata sarà caratterizzata da interventi e discussioni aperte, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra cittadini e stimolare il pensiero critico.

Condividere idee e prospettive, per interrogarsi e crescere come comunità: con questo spirito TEDxSondrio tornerà sabato 9 maggio 2026 al Teatro Sociale di Sondrio. L’evento ha già fatto registrare il tutto esaurito: i biglietti sono sold out da settimane, a due mesi dall’appuntamento e prima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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