TEDxSondrio e il coraggio di Sconfinare

Il prossimo 9 maggio 2026, il Teatro Sociale di Sondrio ospiterà un evento dedicato alla condivisione di idee e prospettive diverse. Organizzato nell’ambito di un progetto indipendente, il TEDxSondrio intende promuovere un momento di confronto e riflessione tra i partecipanti. La giornata sarà caratterizzata da interventi e discussioni aperte, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra cittadini e stimolare il pensiero critico.

Condividere idee e prospettive, per interrogarsi e crescere come comunità: con questo spirito TEDxSondrio tornerà sabato 9 maggio 2026 al Teatro Sociale di Sondrio. L’evento ha già fatto registrare il tutto esaurito: i biglietti sono sold out da settimane, a due mesi dall’appuntamento e prima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Non c’è il coraggio di chiudere Cava Fornace" ’Il coraggio di cambiare la giustizia’Sarà l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, l’ospite dell’incontro pubblico ’Il coraggio di cambiare la...