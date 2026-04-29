Scolmatore del Bisagno interrogazione in Regione sui ritardi | Bucci ci dica la verità

La messa in funzione dello scolmatore del Bisagno potrebbe essere ulteriormente rinviata a causa di problemi emersi durante i lavori di scavo. La presenza di quantità elevate di argilla nelle aree interessate ha sollevato preoccupazioni tra i tecnici, che temono che questa situazione possa compromettere i tempi stabiliti per l'inaugurazione dell’opera. La Regione ha chiesto chiarimenti al sindaco sulla reale situazione e sui possibili ritardi.

Troppa argilla negli scavi dello scolmatore del Bisagno rischiano di far slittare nuovamente la data della messa in funzione dell’opera che dovrà ridurre il rischio di alluvioni in città. L’assessore regionale alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, ha fatto sapere che per il prossimo 6.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scolmatore Bisagno, la talpa ha scavato finora 200 metri sui 6 km previsiti"Completa assenza di una regia politica e di attenzione verso territorio e cittadini", accusano i consiglieri regionali del Pd Giovedì 12 febbraio... Rubano (FI), interrogazione sui ritardi per l’avvio dei lavori sulla ‘Telesina’Tempo di lettura: < 1 minuto “Fare chiarezza sui ritardi nell’avvio dei lavori per il raddoppio della strada statale 372 “Telesina” e sollecitare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scolmatore del Bisagno, nuovi provvedimenti contro la polvere nelle strade. A settembre il varo della passerella pedonale; COMUNE DI GENOVA * : IL TAR ANNULLA L'ESCLUSIONE DI 2000 GRANDI EVENTI DAL BANDO CAPODANNO, L'AMMINISTRAZIONE VALUTA RICORSO. Scolmatore del Bisagno, dal Pd dubbi sui tempi dopo i danni al cantiere. Giampedrone: Solo pochi giorni di ritardo compresi nel contrattoDopo l’ondata del 18-19 febbraio che ha travolto opere e macchinari in alveo, la Regione assicura che il cronoprogramma resta invariato, con la fine dei lavori prevista nel 2028 ... lavocedigenova.it Scolmatore del Bisagno, nuovi provvedimenti contro la polvere nelle strade. A settembre il varo della passerella pedonaleScolmatore del Bisagno, nuovi provvedimenti contro la polvere nelle strade. A settembre il varo della passerella pedonale ... msn.com ATTIVITÀ DI BRILLAMENTO MINE Si rende noto alla cittadinanza che, come da comunicazione della società Costruire per Genova-s.c.a.r.l., nell'ambito dei lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno, si terrà attività di brillamento mine in g - facebook.com facebook