Scolmatore Bisagno la talpa ha scavato finora 200 metri sui 6 km previsiti

I lavori sullo scolmatore del Bisagno avanzano più lentamente del previsto. Finora, la talpa ha scavato solo 200 metri sui 6 chilometri previsti. Giovedì 12 febbraio, una commissione regionale ha visitato il cantiere, chiamata dal Partito Democratico, per verificare lo stato dei lavori.

"Completa assenza di una regia politica e di attenzione verso territorio e cittadini", accusano i consiglieri regionali del Pd Giovedì 12 febbraio 2026 si è tenuta la commissione itinerante, chiesta dal Partito democratico in Regione la scorsa estate, con sopralluogo sul cantiere dello scolmatore del Bisagno. "La situazione che abbiamo trovato - dichiarano i consiglieri regionali PD Armando Sanna, Katia Piccardo, Simone D’Angelo e Federico Romeo - ci desta particolare preoccupazione, perché lo scolmatore è la più importante opera di messa in sicurezza idraulica della nostra regione e un'infrastruttura necessaria per la tutela del territorio, ma è sommersa dai ritardi".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Scolmatore Bisagno

Martedì 30 dicembre 2025, l'assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, ha effettuato una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova.

Il nuovo scolmatore del Bisagno dovrebbe essere completato entro aprile 2028, ma già dal 1 gennaio 2027 sarà possibile utilizzarlo in caso di emergenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scolmatore Bisagno

L’accusa del PD: gravi ritardi nei lavori dello scolmatore del torrente BisagnoGenova – La situazione dei lavori dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova desta particolare preoccupazione, perché è la più importante opera di messa in sicurezza idraulica della Liguria e un' ... ilsecoloxix.it

Scolmatore Bisagno, la talpa ha scavato finora 200 metri sui 6 km previsitiCompleta assenza di una regia politica e di attenzione verso territorio e cittadini, accusano i consiglieri regionali del Pd ... genovatoday.it

Giacomo Giampedrone è sempre più il “mister cantieri” della giunta Bucci: a opere come lo Scolmatore del Bisagno o il nuovo ospedale Felettino, adesso si aggiunge un carico da novanta, anzi da oltre 430 milioni: la Fase B della nuova Diga di Genova - facebook.com facebook