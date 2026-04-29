A Corsico, nel Milanese, si è svolto uno sciopero presso la Fluid-o-Tech, azienda del settore metalmeccanico con circa 270 dipendenti. La protesta è stata organizzata per opporsi al licenziamento di un lavoratore, deciso a causa di un infortunio al ginocchio. La società, che ha registrato margini positivi e un aumento del budget negli ultimi anni, impiega anche due persone tramite staff leasing.

Corsico (Milano), 29 aprile 2026 – La Fluid-o-Tech, florida azienda metalmeccanica del sud-ovest milanese (bilancio con buoni margini, budget in aumento e figure dirigenziali cresciute in modo esponenziale negli anni), conta circa 270 dipendenti e 2 lavoratori in staff leasing. Due giorni fa, senza alcun preavviso, la direzione di Fluid-o-Tech ha comunicato a uno dei due lavoratori somministrati, Gianfranco (in azienda da ben 4 anni), che per “motivi organizzativi” dalla settimana successiva cesserà il suo rapporto di lavoro. “Crediamo che le ragioni del licenziamento – dichiara Manuela Musolla, segretaria della Fiom di Milano – non siano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero alla Fluid-o-Tech contro il licenziamento di Gianfranco, operato al ginocchio

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