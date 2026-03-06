Dybala operato al ginocchio | i tempi di recupero svelati
Paulo Dybala, attaccante della Roma, si è sottoposto a un intervento programmato al ginocchio sinistro. L’operazione è stata effettuata con successo, e ora si attendono i tempi di recupero ufficiali. La società ha comunicato che l’intervento era necessario per risolvere un problema preesistente. La ripresa dei allenamenti e delle partite dovrebbe avvenire in un arco di tempo ancora da definire.
Paulo Dybala, attaccante della Roma, è stato sottoposto a un intervento programmato per risolvere un problema al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso il centro Villa Stuart, ha previsto un’artroscopia diagnostica che ha riconosciuto una lieve lesione parziale del menisco esterno, prontamente trattata dal team medico. L’esito chirurgico è stato seguito da un piano riabilitativo mirato, definito per accompagnare il recupero nelle settimane successive. La Roma ha comunicato che la lesione è stata regolarizzata e che il percorso riabilitativo previsto ha una durata di circa 5 settimane. Di conseguenza, l’attaccante dovrà restare lontano dal campo per un periodo minimo pari a circa un mese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
