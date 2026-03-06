Dybala operato al ginocchio | i tempi di recupero svelati

Paulo Dybala, attaccante della Roma, si è sottoposto a un intervento programmato al ginocchio sinistro. L’operazione è stata effettuata con successo, e ora si attendono i tempi di recupero ufficiali. La società ha comunicato che l’intervento era necessario per risolvere un problema preesistente. La ripresa dei allenamenti e delle partite dovrebbe avvenire in un arco di tempo ancora da definire.