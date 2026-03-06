Dybala operato al ginocchio | i tempi di recupero svelati

Da mondosport24.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala, attaccante della Roma, si è sottoposto a un intervento programmato al ginocchio sinistro. L’operazione è stata effettuata con successo, e ora si attendono i tempi di recupero ufficiali. La società ha comunicato che l’intervento era necessario per risolvere un problema preesistente. La ripresa dei allenamenti e delle partite dovrebbe avvenire in un arco di tempo ancora da definire.

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è stato sottoposto a un intervento programmato per risolvere un problema al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso il centro Villa Stuart, ha previsto un’artroscopia diagnostica che ha riconosciuto una lieve lesione parziale del menisco esterno, prontamente trattata dal team medico. L’esito chirurgico è stato seguito da un piano riabilitativo mirato, definito per accompagnare il recupero nelle settimane successive. La Roma ha comunicato che la lesione è stata regolarizzata e che il percorso riabilitativo previsto ha una durata di circa 5 settimane. Di conseguenza, l’attaccante dovrà restare lontano dal campo per un periodo minimo pari a circa un mese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

dybala operato al ginocchio i tempi di recupero svelati
© Mondosport24.com - Dybala operato al ginocchio: i tempi di recupero svelati

Infortunio Dybala, l’attaccante della Roma si è operato al ginocchio! Svelati i tempi di recuperoAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Infortunio Dybala, il fuoriclasse ex Juve si opera al ginocchio questa mattina: le sue condizioni e la speranza della Roma sui tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Infortunio Dybala, il fuoriclasse argentino si opera al ginocchio: ecco qual è la speranza della Roma sui tempi di...

Dybala calcia il rigore e si infortuna nel finale di Milan-Roma

Video Dybala calcia il rigore e si infortuna nel finale di Milan-Roma

Approfondimenti e contenuti su Dybala operato.

Temi più discussi: Dybala, oggi la verità: intervento in artroscopia per capire cosa ha il ginocchio; Roma, Dybala si è operato al ginocchio: i tempi di recupero; Dybala, oggi l’operazione al ginocchio; Roma, Da Dybala a Ferguson: le news verso il Genoa.

dybala operato al ginocchioDybala si opera al ginocchio, Roma in ansia: dettagli, tempi di recupero e dubbi sul futuroL'argentino costretto a fermarsi e a sottoporsi ad un intervento a Villa Stuart: la situazione preoccupa l'ambiente giallorosso ... tuttosport.com

Calcio, Paulo Dybala operato al ginocchioRoma, 6 mar. (askanews) – Paulo Dybala si opera. L’attaccante argentino della Roma stamattina è a Villa Stuart dal professor Mariani per sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro ... askanews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.