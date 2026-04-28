Juve Verona Sammarco perde Mosquera | il giocatore è stato operato al ginocchio I tempi di recupero

Durante la partita tra Juventus e Verona, il giocatore è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo aver effettuato alcuni esami, si è deciso di intervenire chirurgicamente. L’intervento è stato eseguito con successo e ora si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero. La società non ha ancora comunicato una stima precisa per il ritorno in campo del giocatore.

di Francesco Spagnolo Juve Verona, brutte notizie per Sammarco. Mosquera si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio. Il percorso dell’Hellas verso la sfida Juve Verona si complica improvvisamente. La notizia era nell’aria, ma la conferma ufficiale arrivata nelle ultime ore ha gelato l’ambiente gialloblù: Daniel Mosquera ha terminato anticipatamente la sua stagione. L’attaccante, punto di riferimento avanzato per lo scacchiere di Sammarco, è finito sotto i ferri per risolvere il problema al ginocchio destro che lo aveva costretto allo stop. Come riferito da Tuttosport, nella giornata di ieri, il calciatore colombiano è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia esterna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Verona, Sammarco perde Mosquera: il giocatore è stato operato al ginocchio. I tempi di recupero Notizie correlate Infortunio Dybala, l’argentino si è operato al ginocchio: i tempi di recupero del giocatore della Roma. Quante partite salta l’argentinoOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Dybala operato al ginocchio: i tempi di recupero svelatiPaulo Dybala, attaccante della Roma, è stato sottoposto a un intervento programmato per risolvere un problema al ginocchio sinistro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Calcio Live News: le ufficiali di Lecce-Verona, la Roma vince al Dall'Ara e va a -2 dalla Juve; Hellas, pari insipido con il Lecce. Retrocessione rimandata. Almeno fino alla gara con la Juve; Verona retrocesso in Serie B contro il Lecce se: le combinazioni e cosa succede con un pareggio. Primavera Juve, tris al Verona. Durmisi show: doppietta e muscoli in mostraDomenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00, la Juventus Under 20 ospiterà al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera dell'Hellas Verona nella ventiquattresima ... tuttosport.com Pagina 1 | Primavera Juve, tris al Verona. Durmisi show: doppietta e muscoli in mostraDomenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00, la Juventus Under 20 ospiterà al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera dell'Hellas Verona nella ventiquattresima ... tuttosport.com La classifica di Serie A aggiornata a quattro turni dal termine del campionato: la Juventus rimane al quarto posto ma con un vantaggio diminuito a 3 punti da Como e Roma. Prossima giornata Juve-Verona facebook Milan-Juve partita snodo Allegri: "No, è stata quella col Verona. Servono 7 punti o meno" x.com