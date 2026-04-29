A maggio 2026 si prevede un mese caratterizzato da diversi scioperi generali, con tre eventi annunciati nel giro di un mese. Il calendario ufficiale indica che il primo sciopero si svolge all’inizio del mese, seguito da altri due nel corso delle settimane successive. Questi scioperi coinvolgono vari settori e sono stati comunicati dalle principali sigle sindacali. Le date precise e le modalità di adesione sono state rese note dalle organizzazioni coinvolte.

Non mancano di certo gli scioperi a maggio, anzi. Il quinto mese del 2026 si apre con uno sciopero generale, che regola un po’ le aspettative in termini di disagi che andremo a sperimentare. Si tratta in realtà del primo di tre scioperi generali, ai quali si aggiungeranno proteste relative al mondo della scuola e della Sanità. Quattro le giornate più delicate in assoluto, da cerchiare decisamente in rosso sul calendario (anche se una lo è di già, ndr): 1, 15, 16, 29 maggio 2026. Sciopero 1 maggio 2026. Come detto, maggio si preannuncia molto complesso. Il primo appuntamento con uno sciopero generale è infatti previsto per il giorno 1, festa del lavoro.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi maggio 2026, tre stop generali in un mese: il calendario completo

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