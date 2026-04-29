Scioperi maggio 2026 le date degli stop di treni mezzi pubblici e aerei | il calendario del mese

A maggio 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti e dei servizi pubblici. Nel mese si svolgeranno tre scioperi generali che coinvolgeranno treni, aerei, autostrade e mezzi locali, accompagnati anche da proteste nel settore della scuola e della sanità. Le date di queste interruzioni sono state annunciate e riguardano varie modalità di trasporto e servizi essenziali per i cittadini.

Il calendario e le date degli scioperi di maggio 2026 nel trasporto pubblico. Il mese sarà segnato da tre scioperi generali, stop di treni, aerei, autostrade e mezzi locali, oltre alle proteste nella scuola e nella sanità. Le giornate più delicate saranno il 1, 15-16 e 29 maggio, ma i disagi inizieranno già dai primi giorni del mese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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