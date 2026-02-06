A Jesi cantieri aperti su sei opere pubbliche investimenti per circa 22 milioni di euro La mappa dei lavori

A Jesi sono partiti i lavori su sei grandi opere pubbliche, con investimenti totali di circa 22 milioni di euro. L’amministrazione comunale ha già messo in campo quasi 22 milioni tra fondi Pnrr e bilancio per portare avanti questi progetti. Le opere sono in corso di realizzazione e cambieranno il volto della città.

JESI - Ammontano a 21,8 milioni di euro le risorse investite dall’Amministrazione comunale tra fondi Pnrr e di bilancio per le sei grandi opere pubbliche in fase di realizzazione in città. Opere che riguardano la residenza sociale, l’edilizia scolastica e la casa di riposo, rispetto alle quali vi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Jesi Cantieri Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana: investimenti per oltre 45 milioni di euro Treviglio avvia un importante piano di investimenti superiori ai 45 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture, la sicurezza e la qualità della vita urbana. Ex Sace a Bergamo, lavori al via a maggio e opere pubbliche per due milioni di euro A Bergamo, dopo l’esperienza con Sace, si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione urbana, previsto per maggio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Jesi Cantieri Serfilippi, 'cantieri aperti, scelte strutturali e Fano che torna a programmare'Cantieri aperti, scelte strutturali e una città che torna a programmare. Il sindaco di Fano Luca Serfilippi conferma gli impegni del programma elettorale e richiama i risultati già raggiunti e ... ansa.it Interventi in questi giorni in via Gangalia Alta e Crete di Gangalia a Jesi. Ecco i prossimi cantieri facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.