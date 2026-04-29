Il naso non ha più segreti creata la prima ‘mappa degli odori’

Un team di ricercatori ha realizzato la prima mappa dettagliata degli odori, aprendo nuove prospettive per lo studio del senso olfattivo. Questa mappa rappresenta un passo avanti nella comprensione di come il cervello interpreta le diverse fragranze. Lo studio si basa su analisi approfondite di segnali e risposte del sistema olfattivo, offrendo dati precisi su come vengono percepiti e processati vari odori.

(Adnkronos) – Dopo la vista, l'udito e il tatto, adesso anche il naso non avrà più segreti. Un team di scienziati ha creato la prima 'mappa degli odori' in assoluto, un diagramma dettagliato dei recettori olfattivi che colma lacune ancora presenti nella comprensione del funzionamento di questo senso. I risultati – pubblicati sulla rivista 'Cell' – aprono la strada anche allo sviluppo di terapie migliori per la perdita dell'olfatto, una condizione salita alla ribalta delle cronache ai tempi della pandemia di Covid. Sebbene la capacità di sentire gli odori sia parte integrante della vita quotidiana e svolga un...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Molto più di un "casco d'oro": la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italianaStasera l’Ariston torna ad accogliere una protagonista assoluta della musica italiana: Caterina Caselli. Malva, storia della prima nuance «creata» in laboratorio, che ha rivoluzionato la moda. E c'entra anche la regina VittoriaLa tonalità che ne derivò, un tenue viola, quasi romantico, non si trattava semplicemente di un bel colore che riprendeva quello del fiore della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Creata la prima 'mappa degli odori', da oggi il naso non ha più segreti; Meno sportelli bancari ma gli impieghi crescono; Usare le scale e non l’ascensore, oggi l’iniziativa anti sedentarietà del ‘No Elevators Day’. Qualcuno starà godendo. Qualcuno starà storcendo il naso. Fatto sta che adesso è ufficialmente tutto vero, e possiamo vederlo coi nostri occhi. Ted Lasso torna in campo. Fra pochissimo. Ecco trailer e data d'uscita della quarta stagione di Ted Lasso: trovate t - facebook.com facebook