L'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ha avviato un piano di interventi di disinfestazione che si svolgeranno tra marzo e novembre, con un totale di 40 interventi previsti. La misura mira a contrastare la presenza di insetti all’interno della struttura, garantendo un ambiente più sicuro per pazienti e personale sanitario. La disinfestazione sarà effettuata in diverse aree dell’ospedale durante tutto il periodo indicato.

? Cosa sapere L'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca avvia 40 interventi di disinfestazione tra marzo e novembre.. Il piano mira a garantire la sicurezza sanitaria di pazienti e personale contro gli insetti.. A Sciacca, l’ospedale Giovanni Paolo II avvia un piano di disinfestazione capillare con 40 giornate di interventi programmati tra marzo e novembre per contrastare zanzare e agenti infestanti. La gestione dell’igiene ambientale presso il presidio sanitario è diventata una priorità strutturata, partendo da una strategia preventiva definita alla fine di gennaio. Le operazioni non si limitano a interventi sporadici, ma seguono un calendario preciso che mira a coprire sia le zone interne che gli spazi esterni della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciacca: piano d’attacco all’ospedale con 40 interventi anti-insetti

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