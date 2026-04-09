Rubinetti a secco per 10 ore interventi su rete e centrale | Amam prepara il piano anti-disagi

Nella giornata di domenica 12 aprile, l’azienda idrica avvierà un intervento programmato sulla centrale di Torrerossa, che comporterà uno stop di circa dieci ore nell’erogazione dell’acqua. Durante questa operazione, saranno effettuati lavori sugli impianti di captazione e adduzione. Per limitare i disagi, l’azienda ha predisposto un piano che prevede interventi sulla rete e sulla centrale stessa.

Procedono i preparativi in vista dello stop programmato alla centrale di Torrerossa, previsto per domenica 12 aprile, quando verranno effettuati interventi urgenti agli impianti di captazione e adduzione gestiti da Amam. Nella stessa giornata, approfittando dell’interruzione del flusso idrico per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore a Salerno, la mappa dei disagiManutenzione in via Delle Calabrie all'altezza del civico n° 62: sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 31 marzo dalle ore 10 alle ore 15, in... Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore Temi più discussi: Rubinetti a secco per alcune ore a Pianfei: intervento urgente sulla rete idrica lunedì 30 marzo; Lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore a Salerno, la mappa dei disagi; Rubinetti a secco in 15 comuni; Ventimiglia, stop all’acqua per lavori: domani rubinetti a secco in cinque frazioni. Pescara, rubinetti a secco e scuole chiuse: stop alle lezioni il 13 e 14 aprileA causa dei massicci interventi di manutenzione straordinaria programmati dall’Aca sulla condotta adduttrice Giardino, il sindaco Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle ... abruzzoindependent.it Rubinetti a secco nell’Università: lunedì e martedì chiuse le sedi dei Campus di Chieti e PescaraChieti. A seguito del preavviso ricevuto nelle sedi istituzionali dai vertici dell’ACA, relativo all’intervento che dovrà essere realizzato il 13 ... abruzzolive.it Chiusi i rubinetti con la Russia, l’Italia ha trovato nuove forniture per il petrolio. Ma sul gas restano criticità. Le fonti alternative in crescita non compensano i bisogni - facebook.com facebook Il conflitto in Medio Oriente sta chiudendo i rubinetti del cherosene e diverse compagnie aeree sono pronte a misure d’emergenza per superare la turbolenza geopolitica x.com