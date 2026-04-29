L’ex calciatore e attuale commentatore ha espresso forti critiche riguardo alla scelta del Chelsea di affidare la squadra a Liam Rosenior. Scholes ha definito la decisione “folle” e ha sottolineato che questa move sembra essere influenzata dal recente licenziamento del tecnico precedente. La nomina di Rosenior ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio, con opinioni divise sulla validità della scelta.

2026-04-29 19:48:00 Breaking news: Paul Scholes ha criticato la decisione del Chelsea di nominare Liam Rosenior, affermando che la mossa è stata viziata fin dall’inizio a seguito del recente licenziamento dell’allenatore. Rosenior è durato poco più di tre mesi allo Stamford Bridge dopo essere stato esonerato dopo cinque sconfitte consecutive in Premier League, una serie in cui la sua squadra non è riuscita a segnare. Il 41enne era stato ingaggiato a gennaio con un contratto a lungo termine dal gruppo di proprietà del Chelsea, BlueCo, arrivando dal club gemello dello Strasburgo. “Non vedo cosa stiano cercando di fare i proprietari del Chelsea”, ha detto Scholes a The Overlap Fan Debate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Scholes critica la decisione “folle” del Chelsea di assumere Rosenior

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