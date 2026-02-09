Il livello di controllo e di critica sarà la differenza principale per Liam al Chelsea Questo è il campionato più importante e tutti stanno guardando David Prutton sulla più grande sfida di Liam Rosenior per il Chelsea

Liam Rosenior si prepara alla sua prima grande prova al Chelsea. Dopo aver salito i gradini del calcio fino a diventare allenatore, ora si trova sotto i riflettori di uno dei campionati più importanti. La sua capacità di gestire e criticare i giocatori sarà decisiva per il futuro del club. Tutti osservano con attenzione, anche David Prutton, che analizza questa sfida cruciale per Rosenior e il Chelsea.

Breaking: L’ascesa di Liam Rosenior attraverso la gestione del calcio fino alla posizione di allenatore del Chelsea è stata un’ascesa costante per un ex giocatore ampiamente rispettato nel gioco. Un periodo di lavoro con Wayne Rooney al Derby County è stato il trampolino di lancio per il suo primo ruolo di allenatore permanente all’Hull City, dove ha trascorso due anni prima di essere assunto dal club BlueCo Strasburgo nell’estate del 2024. Quando il Chelsea ha premuto il grilletto per il mandato di 18 mesi di Enzo Maresca l’anno scorso, Rosenior è stato paracadutato nello Stamford Bridge, unendosi a un club che è sinonimo di un rapido ricambio di allenatori, dove le aspettative a lungo termine apparentemente non possono mai essere soddisfatte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

