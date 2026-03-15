Rosenior frustrato per la sconfitta del Chelsea nel Newcastle

Il Chelsea ha subito una sconfitta contro il Newcastle in una partita valida per la Premier League. L'allenatore dei Blues ha espresso chiaramente la sua frustrazione per il risultato, evidenziando la delusione per come si è conclusa la partita. La squadra ha raccolto poche occasioni da rete e ha subito una rete decisiva nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0.

2026-03-14 23:59:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sabato i Blues sono stati battuti dai Magies, colpendo le loro quattro principali speranze Liam Rosenior ha fatto una figura frustrata dopo la sconfitta per 1-0 del Chelsea contro il Newcastle, ammettendo che alla sua squadra mancava la capacità di abbattere una difesa ospite ben organizzata nonostante avesse dominato ampi periodi della partita. Il contropiede di Anthony Gordon nel primo tempo ha fatto la differenza, e Rosenior è stato sincero su come sia successo. “C’è stato un problema di copertura e di comprensione da parte della stampa”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: “Arriveremo a fondo della questione”In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell'andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia... Rosenior esalta lo spirito di squadra nonostante la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal nella Coppa EFLL’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha elogiato la sua squadra per l’impegno e l’energia dimostrati nella sconfitta per 3-2 contro l’Arsenal... Contenuti utili per approfondire Rosenior frustrato Vedrete in estate: con Rosenior si cambia, anticipata la svolta per il mercato del ChelseaLiam Rosenior ha lasciato intendere che potrebbe esserci una svolta nella strategia di mercato del Chelsea la prossima estate. Il neo allenatore dei Blues. tuttomercatoweb.com L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, si prende tutta la colpa per la schiacciante sconfitta contro il PSG: in 15 minuti le loro occasioni sono svaniteLiam Rosenior ha detto che il Chelsea ha giocato una buona partita nei primi 75 minuti, ma si assume tutta la responsabilità. gamereactor.it