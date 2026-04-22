Caso Amata e tensioni nella giunta regionale Schifani prepara il rimpasto | decisivo il vertice FdI del 27 aprile

La vicenda giudiziaria dell’assessora al Turismo, coinvolta in un procedimento penale, ha suscitato tensioni tra i membri della giunta regionale. La questione ha portato a discussioni tra gli alleati e alimentato l’ipotesi di un rimpasto dell’esecutivo, con il vertice di maggioranza previsto per il 27 aprile che potrebbe definire i prossimi passi. La situazione si inserisce in un clima di incertezza politica e di negoziati interni.

Il rinvio a giudizio dell’assessora al Turismo Elvira Amata continua a incidere sugli equilibri politici regionali e torna al centro del confronto tra alleati, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di un intervento sull’assetto della giunta guidata da Renato Schifani.La pressione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cosa c'è dietro alle mancate dimissioni di Elvira Amata, Schifani: "A breve il rimpasto"Mentre l'opposizione incalza Schifani sollecitando provvedimenti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo Elvira Amata, il presidente... Rinvio a giudizio per l’assessora Amata, opposizioni all’attacco: “Schifani la rimuova, governo tra scandali e rimpasto imminente”l primo a parlare, pochi minuti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo, è stato il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Finanziamenti e presunti favori, il caso Amata al vaglio del gup: Quel convegno finanziato dalla Regione anche in passato; Corruzione in Sicilia, attesa per la decisione sul rinvio a giudizio dell’assessore Amata; Caso Amata, un rinvio a giudizio che pesa sulla politica e sulla cultura siciliana; Dimissioni di Amata, è braccio di ferro. L’Ars alla paralisi. Caso Amata, un rinvio a giudizio che pesa sulla politica e sulla cultura sicilianaIl rinvio a giudizio di Elvira Amata arriva nel momento peggiore possibile per la politica siciliana, già attraversata da un clima di sfiducia che tocca non solo le istituzioni ma anche il sistema cul ... messinaora.it Il caso #Amata scuote la politica. Rimpasto in giunta più vicino. Dopo il rinvio a giudizio per corruzione dell'assessore al turismo, occhi puntati su Palazzo d'Orléans. Opposizione all'attacco @TgrRai #IoSeguoTgr x.com ANTICIPAZIONE TG CASO AMATA: ARRIVA IL RINVIO A GIUDIZIO Il Gup del Tribunale di Palermo ha disposto il rinvio a giudizio per l’Assessora regionale al Turismo, Elvira Amata. L’accusa è di corruzione in concorso. Tutti i dettagli: Oggi, - facebook.com facebook