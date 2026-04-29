Schianto in moto addio a Bartolini | Paolo era un amante della vita

Un incidente in moto ha portato alla morte di un uomo avvenuta ieri nella struttura del Santo Stefano a Porto Potenza Picena. Dopo mesi di ricovero, il suo cuore ha smesso di battere nel letto dell’ospedale. La vittima era nota per il suo entusiasmo e la sua passione per la vita, caratteristiche che aveva condiviso con amici e conoscenti. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva.

La sua battaglia tra la vita e la morte s’è conclusa ieri, quando s’è spento nel suo letto nella struttura del Santo Stefano a Porto Potenza Picena: dopo lunghi mesi da quel terribile incidente in moto il suo cuore ha staccato la spina. Ancona e i suoi tanti amici piangono la scomparsa di Paolo Bartolini, anconetano che abitava in via Panoramica, nel commercio del legname da una vita, motociclista per passione, ma anche tanto altro, un amante della vita, come lo ricordano i suoi amici, una persona di carattere che, forse, non avrebbe immaginato i tantissimi messaggi d’affetto giunti per lui nelle ultime ventiquattr’ore. Era andato da poco in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto, addio a Bartolini: "Paolo era un amante della vita" Notizie correlate Tragico schianto a Sestu, chi era la vittima: addio al 19enne Paolo AccossuLa strada provinciale 9, a Sestu, è stata teatro di una tragedia sabato pomeriggio, portando via la giovane vita di Paolo Accossu, un diciannovenne... Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anniTorino, 5 aprile 2026 - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Schianto in moto, addio a Bartolini: Paolo era un amante della vita; Muore dopo l’incidente in moto: addio ad un 21enne di Sulzano; Morto in moto: addio a Benedetto Fusco, una vita nella ristorazione; Brescia, altro incidente sulla via Serenissima: muore il motociclista Benedetto Fusco. Morto in moto: addio a Benedetto Fusco, una vita nella ristorazioneIl 70enne deceduto ieri in via Serenissima è stato anima e cuore della pizzeria Mozart di Rezzato, chiusa nel 2025 dopo 33 anni ... giornaledibrescia.it Schianto a Cadelbosco, 25enne muore dopo tre giorniNon ce l'ha fatta Andrea Guerard a superare gli effetti dei gravi traumi ... msn.com IL MALORE ALLA GUIDA, POI LO SCHIANTO: BAGHERIA, MORTO SALVATORE CANALE, 40 ANNI Leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/28/il-malore-poi-il-terribile-schianto-bagheria-morto-un-40enne/ - facebook.com facebook Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello ift.tt/Vrypb79 x.com